Иркутский Губернаторский симфонический оркестр впервые выступил в Московской филармонии. Фото: правительство Иркутской области.

Иркутский Губернаторский симфонический оркестр впервые выступил на сцене Московской государственной академической филармонии. Об этом в социальных сетях рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Безусловно, выступления на столь престижных площадках позволяют не только показать весь потенциал нашего оркестра, но и создавать новые, яркие программы для зрителей, - отметил губернатор. - Причем не только Иркутска и региона. Этой осенью коллектив провел гастрольный тур по стране. Оркестр выступил в Новосибирске, Челябинске, Кургане, Омске.

В концертном зале им. П. И. Чайковского оркестр исполнил музыку этого великого композитора. Солировал преподаватель Московской государственной консерватории, солист Московской государственной филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки Павел Милюков.

Напомним, два драматических театра Иркутской области попали в несколько списков номинантов премии "Золотая маска" - самой почетной награды для театралов. В шорт-листе оказалась постановка "Евангелие от бардов" иркутского театра "Новая Драма". Спектакль прошел по номинации "Лучший спектакль малой формы". В список наиболее заметных спектаклей сезона и лонг-лист премии вошёл спектакль "Горка" по пьесе Александра Житковского Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина

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