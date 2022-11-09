Полицейский принял участие в спасении ребенка на пожаре в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне, 8 ноября, "Комсомолка" рассказывала о серьезном пожаре на улице Депутатской в Иркутске. В горящей квартире на втором этаже находился 10-летний мальчик. В один момент, стоящий на подоконнике ребенок, решил спрыгнуть. К счастью, поймать его успел спасатель Дмитрий Перевозный. Сотрудник МЧС передал школьника медикам скорой, которые увезли его на обследование. Однако, как стало известно "КП"-Иркутск", участие в спасении мальчика также принимали очевидцы, среди которых оказался сотрудник уголовного розыска отдела полиции № 7 Антон Кондратьев. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Накануне днем при движении по улице Депутатская, в одном из окон многоэтажного дома лейтенант полиции заметил дым. В оконном проеме находился мальчик и просил о помощи, - рассказывают в ведомстве. - Не теряя ни минуты, офицер побежал на второй этаж, надеясь проникнуть в квартиру через дверь. Однако она была заперта, и он вернулся на улицу.

Антон Кондратьев попросил у одного из соседей одеяло. Вместе с жильцами пятиэтажки он растянул его под окнами полыхающей квартиры и уговаривал ребенка прыгнуть, но тот испугался. Спустя несколько минут прибыли пожарные, и только тогда ребенок согласился спуститься.

Руководство городского управления МВД намерено поощрить оперативника, который принял все возможные меры, направленные на спасение.

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