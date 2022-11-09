98 жителей Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

98 жителей Приангарья заболели коронавирусом в минувшие сутки. Так, по данным на 9 ноября, в регионе официально подтвержден 351 031 случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время выздоровело 345 799 человек, - рассказали в ведомстве.

Зарегистрировано 8808 летальных случаев, один из них - накануне. Еще два пациента умерли

от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Всего по этой причине скончались 870 жителей региона.

Не забывайте, что самой эффективной мерой профилактики инфекции остается вакцинация.

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