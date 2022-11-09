Более тысячи участков вошли в транспортный каркас дорог Иркутской области

Такой проект нужен для того, чтобы улучшить качество дорог в небольших поселениях Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Иркутской области закончили работы по формированию транспортного каркаса дорог местного значения. В него вошли 1074 участка трасс в 45 городах, поселках, деревнях и т.д. Всего каркас составила 1061 километр. Проект утвердил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, об этом сообщили в правительстве области.

- Для населенных пунктов мы создали аналог нацпроекта, куда вошли дороги местного значения, ведущие к социально важным объектам, либо имеющие высокую интенсивность движения. На их ремонт мы будем выделять средства из областного бюджета, - рассказал о смысле транспортного каркала губернатор.

Отметим, речь идет о национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", по которому на ремонт больших региональных дорог выделяют деньги из федерального бюджета. Но далеко не все трассы попадают под критерии нацпроекта.

Поэтому на ремонт местных дорог будут выделять субсидии, работа в этом направлении начнется в 2023 году.

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