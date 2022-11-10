Призывники Иркутской области отправились на службу в части 10 ноября

Их отправили после митинга, который прошел 10 ноября Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области призывники, которые получили повестки в рамках осенней кампании, отправились в военные части нести свою службу. Их отправили после митинга, который прошел 10 ноября. Призывников приветствовал первый заместитель губернатора Роман Колесников. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Особо хочу подчеркнуть, что новобранцы, призванные на военную службу в ходе осенней призывной кампании, к выполнению задач специальной военной операции привлекаться не будут, - заявил Колесов.

Всего в рамках осеннего призыва к службе привлекли 2,5 тысячи человек, большинство из них распределят по направлениям в Вооруженных силах России. Остальных отправили в Федеральную службу войск национальной гвардии.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Усть-Куте с 12 ноября стартуют курсы сестринского дела для всех желающих. Обучение состоит из лекций и практических занятий, которые будут проходить на базе поликлиники РЖД.

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