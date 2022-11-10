Пособия семьям мобилизованных в Иркутской области начислят без учета выплаты 100 тысяч

Сибиряки были обеспокоены, что из-за выплаты их доходы будут считаться повышенными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Иркутской области объявило, что при расчете пособий для многодетных семей не будут учитывать выплаченные 100 тысяч рублей по частичной мобилизации. Это не является доходом семьи, поэтому соцвыплаты будут выдавать по старым привычным схемам. Соответствующее постановление подписал первым заместитель губернатора, председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.

- Выплата предоставляется 18 903 семьям на 19 557 детей за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходы в 2022 году на эту меру социальной поддержки составили более 2 млрд рублей, - заявил глава региона Игорь Кобзев, говоря о соцвыплатах для семей, где больше трех детей.

Напомним, в Иркутской области размер пособия составил 13,6 тысячи рублей - это для южных территорий региона. А на севере семьи получают 17,7 тысячи рублей.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что 2,5 тысячи призывников из Приангарья отправились в части для несения службы. Они отправились не по частичной мобилизации, а по срочной службе. Эти молодые люди не попадут на спецоперацию.