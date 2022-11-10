187 семей из Иркутска получат квартиры в Ново-Ленино раньше запланированного срока

Фото: стоп-кадр видео официального ТГ-канала мэра Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что строительство нескольких многоквартирных домов в Ново-Ленино закончат раньше срока. Жилье строят для тех, кто попал в список аварийно-опасных зданий. 187 семей получат новые квартиры. Об этом Болотов рассказал в официальном ТГ-канале.

- В прошлом году новоселье отметили 135 семей. А всего с 2019 года в Иркутске новые квартиры получили 3168 горожан. Программу переселения из ветхого и аварийного жилья планируем продолжать. Сейчас городские власти готовят планы по строительству в 2024-2025 годах, - напомнил мэр областного центра.

Ранее "КП-Иркутск" писала о соцвыплатах после получения 100 тысяч рублей за мобилизованного члена семьи. Правительство Иркутской области объявило, что при расчете пособий для многодетных семей не будут учитывать выплаченные 100 тысяч рублей по частичной мобилизации. Это не является доходом семьи, поэтому соцвыплаты будут выдавать по старым привычным схемам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08