Коронавирус подтвердился у 110 жителей Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актуальные данные статистики по заболевшим коронавирусом в Приангарье традиционно опубликовал региональный Роспотребнадзор. По информации на 11 ноября официально подтверждено 351 254 случая заражения. В минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили 110 жителям Иркутской области.

- Зарегистрировано 8809 (0) летальных случаев, 873 (+2) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - уточнили в ведомстве.

При этом справились с болезнью с начала пандемии 346 066 человек.

Важно! Самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Сибиряков просят не забывать своевременно посещать прививочные кабинеты, а также пользоваться защитными масками и санитайзерами.

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