277 пар поженятся в зеркальную дату 11.11.2022 в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

И вновь влюбленные рванули в ЗАГСы. Занять время для регистрации брака именно в этот день стремились сотни человек. Дело в том, что дата 11.11.2022 является зеркальной и оттого мистической. Сегодня, заветное "Да" в Приангарье произнесут сразу 277 молодоженов. Об этом сообщают в пресс-службе службы ЗАГС по Иркутской области.

- Больше всего желающих создать семью 11 ноября в областном центре - запланировано 118 регистраций, - отмечают в региональной службе ЗАГС. - В тройке лидеров Усть-Илимск. В местном дворце бракосочетаний клятвами любви и верности в ближайшие 24 часа обменяется 21 пара. Чуть меньше этот показатель в Братске и Братском районе - там статус супругов обретут 17 пар.

Специалисты уверяют, что единица является одной из самых энергетически сильных цифр. А ее удваивание приносит тот же эффект в жизнь людей. В этот день рекомендуют заканчивать дела и начинать новые. Также можно загадать заветное желание. Главное - верить, что оно сбудется.

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