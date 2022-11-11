Об изменении движения на улице Шевцова в Иркутске предупредили автомобилистов Фото: Александр ГЛУЗ

Внимание, автомобилисты! Изменение движения на улице Шевцова в Иркутске вступит в силу с 14 ноября. Теперь на участке от Сурнова до Рабочего Штаба оно станет двусторонним. Подрядчик уже приступил к установке соответствующих дорожных знаков. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Изменение движения на улице Шевцова в Иркутске

– Решение было принято совместно с ГИБДД для того, чтобы повысить здесь пропускную способность, – объяснил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации города Денис Комаров.

Изменение движения на улице Шевцова в Иркутске будет проведено в рамках ремонта. Водителей и пешеходов просят изучить нововведения на данном участке и быть предельно внимательными.

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