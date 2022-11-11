Самым популярным именем для мальчика стал Артем в Иркутской области

Некоторые родители дали сразу два имени своим сыновьям Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Иркутской области за неполный 2022 год родились 20,7 тысяч детей, половина из них - мальчики. В ЗАГСе региона назвали самые популярные имена для маленьких сибиряков. Лидером стал Артем - таким именем назвали 501 ребенка. Далее идут Александр, Михаил, Матвей и Роман. Также в десятку лидеров вошли Дмитрий, Тимофей, Максим, Иван и Лев.

- С начала этого года на свет появились 10 мальчиков с именем Трофим, 9 – с именем Лука, 8 – Ратмир, 7 – Марсель, 6 – с именем Доминик и Клим, по 5 – Булат, Остап, Савва, Саян. Редкими именами стали Мэлс, Витим, Енисей, Ждан, Гамлет, Натан, Радна, Алмаз, Буян, Рене, Максимус, Евсей, - рассказали в пресс-службе.

Некоторые родители вовсе дают двойные имена для сыновей, например, Давид-Тимур или Михаил-Александр. Есть даже Олаф-Ливан.

Отметим, в Иркутской области каждый год рождается больше мальчиков, чем девочек. У нескольких семей в 2022 году появились тройняшки.

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