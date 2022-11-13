Автомобиль «Тойота Марк-2» в Ангарске врезался в дерево. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. Вечером 12 ноября в Ангарске водитель автомобиля «Тойота Марк-2» врезался в дерево. О происшествии сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

-Двигаясь по улице Коминтерна, он превысил скорость, автомобиль съехал с дорожного полотна и врезался в дерево, - уточняют в полиции.

По счастью, эта авария закончилась относительно благополучно, несмотря на буквально смятую машину. Сам 40-летний автомобилист жив, хотя и получил травмы, проходит лечение в больнице.

Госавтоинспекторы Ангарска сейчас выясняют все детали случившегося, идет проверка этого ЧП. В любом случае сейчас водителям стоит быть особо осторожными - утром и вечером на дорогах нередок гололед. Все это требует исключительно внимательной езды с соблюдением всех необходимых предосторожностей.