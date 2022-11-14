10-летний мальчик пропал без вести в Забайкалье, его ищут четвертый день Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Краснокаменске правоохранительные органы четвертые сутки подряд ведут поиски 10-летнего школьника. Мальчик пропал 11 ноября, однако его мать обратилась в полицию лишь спустя два дня после исчезновения ребенка. Следователи СК возбудили уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

- Сейчас следователи вместе с полицейскими разыскивают мальчика, задействованы все имеющиеся в Краснокаменске сотрудники, - отметили в ведомстве.

Сообщается, что мальчик ушел из дома, после чего пропал. Жителей Забайкалья просят помочь в поисках. Информацию следует передавать по телефонам 102,112.

Приметы: рост 130-135 см., волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: синяя крутка с капюшоном, черные штаны, черные ботинки.

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