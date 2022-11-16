Жилищные права больше 120 дольщик дома по улице Сергеева восстановили в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жилищные права больше 120 дольщик дома по улице Седова восстановили в Иркутске. В 2011 году застройщик прошел процедуру банкротства, а недостроенная многоэтажка была включена в реестр проблемных объектов. В связи с этим сотрудники прокуратуры Октябрьского округа передали обязательства по завершению работ другому застройщику. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- В ходе надзорного сопровождения прокуратурой с привлечением Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области, дольщикам оказывалось правовое содействие в завершении строительства жилого дома и благоустройства прилегающей территории, - отмечают в ведомстве.

В результате прокурорского вмешательства жилищные права более 120 иркутян восстановлены. Суд признал их владельцами квартир в доме по улице Седова.

Напомним, в конце декабря 2021 года в Иркутске закончилось строительство 45-квартирного дома по адресу Донская, 24/6. Квартиры в нем получили 11 дольщиков, которые ждали этого более 4 лет. В 2020 году фирму-застройщика объявили банкротом. Суд принял решение о передачи прав на завершение работ АО «Иркутское региональное жилищное агентство».