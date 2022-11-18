Расписание двух электричек изменится в Иркутской области 18-19 ноября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В расписании движения двух электричек в Иркутской области 18 и 19 ноября изменится. Причина – ремонтные работы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской пригородной пассажирской компании.
- Изменения коснутся движения двух пригородных поездов – 18 числа №6201 «Слюдянка-1 – Байкал» и 19 ноября №6202 «Байкал – Слюдянка-1», - говорят специалисты.
Поезд №6201 18 ноября отправится в путь в 17.12, прибудет к месту назначения в 21.44. А электричка «Байкал – Слюдянка -1» завтра, 19 ноября, отправится в рейс четыре часа утра, состав приедет на конечную станцию спустя четыре часа 17 минут – в 8.17 утра.
КОНКРЕТНО
Расписание пригородных поездов №№ 6201, 6202 на 18-19 ноября:
Расписание пригородных поездов №№ 6201, 6202 на 18-19 ноября. Фото: Байкальская ППК
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