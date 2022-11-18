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НовостиОбщество18 ноября 2022 13:20

Открытие фестиваля культуры «Энергия» состоялось 18 ноября в Иркутске

Уже начали работу несколько секций мероприятия
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: пресс-служба фестиваля культуры "Энергия"

Фото: пресс-служба фестиваля культуры "Энергия"

Организаторы фестиваля культуры «Энергия» сообщили об открытии мероприятия 18 ноября. Церемония началась в 14:00, участников поприветствовали и подготовили к плотной программе вплоть до 20 ноября. На фестиваль записались три тысячи человек, для них подготовили выступления артистов, актеров и других творческих личностей.

В рамках фестиваля открыли разные секции, в том числе «Книги», «Арт», «Мультимедиа», «Кинозал» и другие. Одним из главных событий мероприятия стала премьера спектакля «Таня» художественного руководителя Театра на Бронной в Москве Константина Богомолова.

Также приедут такие известные личности как Юлия Меньшова, Мария Миронова, Евгений Водолазкин, Аглая Тарасова, Анна Матвеева и другие.