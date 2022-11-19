Водитель «Нивы» погиб после лобового столкновения с грузовиком в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель «Нивы» погиб на 1352 км трассы Р-255 «Сибирь» накануне вечером, 18 ноября. Трагедия произошла в районе деревни Мара Нижнеудинского района. Как предварительно установили инспекторы ГИБДД, 29-летний мужчина выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался на месте водитель отечественного внедорожника, водитель большегруза не пострадал, - рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автомобилистов просят быть крайне осторожными на дорогах и не прибегать к опасным для жизни маневрам.

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