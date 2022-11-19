Mazda столкнулась со стоящим грузовиком на трассе под Братском, есть жертвы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще одну жизнь унесло ДТП в Иркутской области вечером 18 ноября. На 319 км автодороги «Вилюй» в районе поселка Кежемский Братского района Mazda 6 столкнулась со стоящим на проезжей части грузовиком. 36-летнему водителю понадобилась помощь медиков, его 26-летний пассажир погиб на месте из-за серьезных травм. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по региону.

- Как оказалось грузовое транспортное средство сломалось и в момент автоаварии его водитель приобретал необходимые для ремонта запчасти в городе Братске, - рассказали в Госавтоинспекции.

Начата проверка. Причины произошедшего устанавливают полицейские.

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