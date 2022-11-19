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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 6:51

Mazda столкнулась со стоящим грузовиком на трассе под Братском, есть жертвы

Проводится проверка
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Mazda столкнулась со стоящим грузовиком на трассе под Братском, есть жертвы

Mazda столкнулась со стоящим грузовиком на трассе под Братском, есть жертвы

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще одну жизнь унесло ДТП в Иркутской области вечером 18 ноября. На 319 км автодороги «Вилюй» в районе поселка Кежемский Братского района Mazda 6 столкнулась со стоящим на проезжей части грузовиком. 36-летнему водителю понадобилась помощь медиков, его 26-летний пассажир погиб на месте из-за серьезных травм. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по региону.

- Как оказалось грузовое транспортное средство сломалось и в момент автоаварии его водитель приобретал необходимые для ремонта запчасти в городе Братске, - рассказали в Госавтоинспекции.

Начата проверка. Причины произошедшего устанавливают полицейские.

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