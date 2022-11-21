10-летний мальчик попал под колеса «Тойота Королла» в Усолье-Сибирском

Полиция начала проверку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усилье-Сибирском водитель «Тойота Королла» допустил наезд на 10-летнего пешехода. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, права, на нем не было светофора. Ребенок оказался под колесами, а автомобилист сразу выбежал проверить его состояние. Об этом сообщили в МВД Иркутской области.

- Для оказания медицинской помощи школьник был доставлен в детскую больницу, где врач осмотрел ребенка и диагностировал у него ушибы, после чего несовершеннолетний был направлен домой, - рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить причины и детали произошедшего. Инспекторы потребовали у водителей снижать скорость перед пешеходными переходами, а самих пешеходов - осматривать дорогу перед началом движения.

Также важно использовать светоотражающие части на одежде, чтобы вас было видно в темноте.

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