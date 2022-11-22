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НовостиЗдоровье22 ноября 2022 5:12

124 жителя Иркутской области заразились коронавирусом за сутки

ВС начала пандемии зафиксировано 352 531 подтвержденный случай инфекции
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
124 жителя Иркутской области заразились коронавирусом за сутки

124 жителя Иркутской области заразились коронавирусом за сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актуальную статистику по больным COVID в Приангарье опубликовал Роспотребнадзор. По данным на 22 ноября, заразились коварной инфекцией за сутки 124 жителя региона. Всего с начала пандемии зафиксировано 352 531 подтвержденный случай коронавируса.

- Зарегистрировано 8817 (0) летальных случаев, 883 (+1) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

За все время выздоровело 347 527 человек.

Важно! Самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Иркутян просят не забывать своевременно делать прививку.

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