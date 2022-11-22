124 жителя Иркутской области заразились коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актуальную статистику по больным COVID в Приангарье опубликовал Роспотребнадзор. По данным на 22 ноября, заразились коварной инфекцией за сутки 124 жителя региона. Всего с начала пандемии зафиксировано 352 531 подтвержденный случай коронавируса.

- Зарегистрировано 8817 (0) летальных случаев, 883 (+1) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

За все время выздоровело 347 527 человек.

Важно! Самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Иркутян просят не забывать своевременно делать прививку.

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