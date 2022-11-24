Совет по развитию агропромышленного комплекса создали в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Совет по развитию агропромышленного комплекса при губернаторе создан в Иркутской области. Указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев. Также был утвержден его состав. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- В состав Cовета вошли представители правительства Иркутской области, Законодательного Собрания, министерства сельского хозяйства, а также других министерств, структур и ведомств региона, в том числе представители образовательных учебных заведений, главы муниципальных образований и сельхозпроизводители, - отметили в правительстве региона.

Напомним, в администрации Иркутского района сообщили о завершении аукциона на строительство детского сада в микрорайоне Березовом. Учреждение рассчитано на 490 мест, в нем остро нуждаются местные жители, которым приходится ездить в другие детские сады на общественном транспорте. На участие в электронном аукционе поступила единственная заявка. Это будет один из самых больших детских садов в Приангарье.

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