131 житель Иркутской области заболел коронавирусом в минувшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Приангарье коронавирус подтвердился у 131 человека. Всего с начала пандемии официально выявлено 352 790 случаев заражения. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8819 (+1) летальных случаев, 884 (+1) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

С начала пандемии выздоровело 347 792 инфицированных человека.

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