129 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 25 ноября 2022 года в Приангарье зафиксировано 352 919 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 129 из них были зарегистрированы накануне. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8821 (+2) летальный случай, 884 (0) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

За все время выздоровело 347 917 человек.

Чтобы снизить риски заражения, сибиряков настоятельно просят надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, а также пользоваться средствами дезинфекции рук.

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