Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с матерями участников СВО

Матерям погибших в зоне СВО военнослужащих вручили медали в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Матерям военнослужащих из Приангарья, погибших при выполнении боевых задач при защите Донбасса, вручили медали. Награду под названием «Мать защитника Отечества» каждой приглашенной женщине передал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале.

- Во время церемонии видел слезы на глазах женщин. Полностью разделяю боль утраты. Наш долг - поддержать их, - поделился губернатор. - Они воспитали своих сыновей верными защитниками нашей Родины, истинными патриотами. Выражаю всем матерям глубокое уважение, признательность. Вы вырастили настоящих героев!

Награда была учреждена в 2018 году Иркутским областным советом женщин. Она вручается матерям, бабушкам и женам, которые потеряли своих родных при выполнении воинского и служебного долга.

Напомним, единовременные выплаты заканчивают выдавать военнослужащим-участникам СВО из Иркутской области. Все, кто заключил контракт на службу в период с 1 июля по 1 декабря 2022 года, должны получить по 200 тысяч рублей. Однако некоторым бойцам сумма не поступила на счет в срок. Глава Приангарья пояснил, что процесс затянулся, из-за того, что военкоматы с сентября не предоставляли списки военных в региональное министерство соцзащиты. Губернатор взял этот вопрос на личный контроль.

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