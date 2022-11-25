Молодая косуля застряла в металлическом заборе, убегая от собак в Иркутске. Фото: К-9

В Иркутске бродячие собаки загнали молодую косулю в микрорайоне Синюшина Гора. Дикое животное застряло в металлическом ограждении школы №28. Очевидцы позвонили в МЧС, после чего спасатели вместе с кинологами освободили парнокопытное и доставили его в ветеринарный госпиталь питомника К-9, чтобы его осмотрели ветврачи. Об этом специалисты рассказали в социальных сетях.

- В ветеринарном госпитале косуля была осмотрена, ей сделан рентген - серьезных ран и переломов нет. Есть лишь незначительные ранки от укусов собак, - рассказали сотрудники питомника.

Животное было решено выпустить в естественную среду обитания, где ему будет однозначно лучше.

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