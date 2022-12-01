Собранный в Иркутске МС-21 в ливрее авиакомпании «Россия» прибыл в Жуковский. Фото: ОАК

Опытный самолет МС-21, собранный на Иркутском авиационном заводе, прибыл в летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева. Здесь он пройдет подготовку к совместной пилотной эксплуатации. Также специалисты корпорации «Иркут» и авиакомпания «Россия», ливрея которого нанесена на лайнер, проведут обучение командно-инструкторского состава, пилотов-инструкторов. Об этом сообщают в пресс-службе «ОАК».

- Всего в программе примут участие три опытных самолета МС-21, которые будут базироваться на аэродроме «Раменское», где находится Летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева, - отмечают в корпорации.

Напомним, первый среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 перекрасили в Ульяновске в ливрею авиакомпании «Россия», об этом стало известно 24 ноября. Это четвертый опытный образец с бортовым номером 73054 и третий по счету, проходивший летные испытания. Ранее самолет был покрашен в заводскую ливрею. Примечательно, что при этом использовали краску российского производства. В скором времени в цвета «России» покрасят еще два самолета из опытной партии.