Полиция разыскивает пропавшего 36-летнего Вячеслава Якуб в Иркутске

Примерно в это же время в областном центре пропал другой мужчина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске ищут пропавшего без вести мужчину по имени Вячеслава Якуб. Он ушел из дома 11 октября 2022 года и перестал выходить на связь. Заявление в полицию написал обеспокоенный сын мужчины. МВД Иркутской области просит горожан помочь с поисками сибиряка.

- Приметы: рост около 180-182 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Над левой бровью имеется шрам около 2 см. Был одет в красную куртку, светлые брюки, синие кроссовки с белыми полосами, - рассказали в ведомстве.

В последний раз мужчину видели 5 октября на улице Сурнова.

Примерно в это же время, 8 октября, в Иркутске пропал 28-летний Михаил Губачев. Он вышел из машины знакомого и больше не выходил с родственниками на связь. При этом полиция отметила, что сибиряк не имел привычки вот так пропадать, никому не сообщив.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава Францевича, просьба сообщить по телефонам: 8 (950) 094-41-44, 8 (3952) 21-36-00 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).