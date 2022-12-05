Вице-спикер ЗС вручила фигуристам Иркутской области оборудование для тренировок

Ольга Носенко вручила юным фигуристкам оборудование для тренировок.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Носенко передала юным спортсменкам, которые занимаются фигурным катанием, ротатор и портативную колонку. Церемония вручения оборудования состоялась на арене ледового дворца «Айсберг».

Ротатор – тренажер для развития вестибулярного аппарата. Он обошелся в 70 тысяч рублей.

- Это оборудование необходимо для улучшения вращения, скольжения и прыжков, – пояснила Ольга Носенко. – Ротатор является самым главным в фигурном катании.

Стоимость портативной колонки, которая будет использоваться на тренировках и соревнованиях, составляет 15 тысяч рублей. В планах – приобретение лонжи или «удочки» для многооборотных прыжков.

Кстати, юные спортсмены из Федерации фигурного катания Иркутской области на новогодних каникулах поедут в Сочи, где поучаствуют в образовательной программе центра «Сириус». Там будут проходиться занятия, а также показательные выступления именитых фигуристов и экскурсии.

- Желаю побед нашим звездочкам и терпения, столь нужного на тренировках, – сказала Ольга Носенко. – Знаю, какой сложный вид спорта фигурное катание, каково это – тренироваться и быть фигуристом.