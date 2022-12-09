Ребрендинг в день 240-летия провел Иркутский областной краеведческий музей

Представители музея дали пресс-конференцию. Фото: Иркутский краеведческий областной музей имени Николая Мураьева-Амурского

В день своего 240-летия Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Мураьева-Амурского представил свой новый бренд. Организация провела ребрендинг, поменяв визуальный стиль. Главной его задачей стало достижение узнаваемости и ощущения открытости к новому. Об этом сообщает пресс-служба музея.

- Одной из целей ребрендинга было создание нового логотипа, в котором требовалось уйти от восприятия музея только как отдела истории с узнаваемым зданием и создать логотип, позволяющий увидеть музей в качестве единой структуры. Новый логотип отображает аббревиатуру музея и призван продемонстрировать энергию, силу, динамику, опирающиеся на крепкий фундамент историко-культурного наследия региона, - рассказали во время конференции представители учреждения.

Напомним, в 2021 году музея присвоили имя Николая Муравьева-Амурского - государственного деятеля середины XIX века, который был генерал-губернатором Восточной Сибири.

Отметим, в музее организуют экспозиции, следят за подлинниками, организуют разнообразные экскурсии.

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