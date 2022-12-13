Актриса Иркутского драмтеатра стала лауреатом премии «Золотая маска»

Актриса Иркутского драмтеатра имени стала лауреатом премии «Золотая маска» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Наталия Королева стала лауреатом престижной премии «Золотая маска». Такое решение принял Секретариат Союза театральных деятелей России. Актрису Иркутского академического драматического имени Н.П. Охлопкова отметили в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Наталия Королева – народная артистка России, легенда иркутской сцены. Она работает в драмтеатре уже 40 лет, - рассказали в правительстве региона. - За это время сыграла десятки ролей мирового и отечественного репертуара. Одна из лучших ее героинь – старуха Анна из спектакля «Последний срок» по пьесе Валентина Распутина.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала о музыканте из Иркутска 22-летнем Марке Бондареве. Молодый сибиряк борется с лейкозом, но не опускает руки, продолжает заниматься любимым делом и делает это успешно. Его первый сольный трек попал в плейлист «Яндекс.Музыки». Туда же вошли и его кумиры. Корреспонденту «Комсомолки» иркутянин заявил, что «не хочет покидать мир бесследно».