Поправки к Уставу Иркутской области приняли депутаты на сессии ЗакСобрания 14 декабря. Фото: Заксобрание Иркутской области

Поправки к Уставу области во втором окончательном чтении одобрили парламентарии во время 62-ой сессии Законодательного Собрания. Об этом сообщают на официальном сайте регионального ЗС.

- Поправки назрели в связи с изменениями федерального законодательства, соответствующие корректировки мы должны были принять до 1 января 2023 года, - отметил председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин.

Согласно одобренным депутатами поправкам, из состава правительства Иркутской области исключаются заместители губернатора. Они переходят в прямое подчинение главы региона. Также правительство региона наделяется правом законодательной инициативы и обязанностью вносить на рассмотрение депутатов бюджет Иркутской области. Сейчас это делает глава региона.

Напомним, историко-культурные экспертизы православных церквей, храмов, буддийских дацанов, католического костела, синагоги и мечетей продолжают проводить в Иркутской области. Так, в этом году был обследован 61 религиозный объект. Всего в регионе таких 104. Остальные здания из этого перечня проверят в 2023-м, сообщают в правительстве Приангарья. Благодаря внесению культовых объектов в единый государственный реестр их собственники могут получить областную субсидию на ремонт и реставрацию памятников.