Мэр Иркутска Руслан Болотов высказался о строительстве школы на улице Багратиона Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов прокомментировал ситуацию со школой на 1275 мест, которая строится на улице Багратиона. Ранее сообщалось, что при возведении возникали трудности из-за подъема уровня грунтовых вод. Работы взяли на особый контроль.

- Мы должны сделать все, чтобы школа была, - сказал Руслан Болотов во время пресс-конференции по итогам 2022 года.

Как сообщил корреспондент "КП"-Иркутск, присутствовавший на мероприятии, мэр добавил, что о финансировании станет известно, скорее всего, в первом квартале 2023 года.

Напомним, проект строительства дорабатывали с учетом изменения уровня грунтовых вод. Он успешно прошел экспертизу и приостановленные работы летом возобновились. В администрации города сообщали, что школа, состоящая из трех восьмиэтажных блоков, будет сдана в следующем году.