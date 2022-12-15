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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 7:29

Семьям пострадавших и погибших при пожаре на АНХК окажут помощь власти Иркутской области

Организацию похорон возьмет на себя предприятие
Дарья БОЛЕСОВА
Открытый огонь уже потушили. Фото: ТГ-канал губернатора Иркутской области

Открытый огонь уже потушили. Фото: ТГ-канал губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию, которая сложилась на территории промплощадки в Ангарске 15 декабря. Семьям пострадавших и погибших окажут помощь, а организацией похорон займется руководство предприятия. Об этом сообщил глава региона в официальном ТГ-канале.

- Все сотрудники предприятия застрахованы от несчастного случая. Кроме того, в рамках коллективного договора, действующего в АНХК, предусмотрены денежные выплаты пострадавшим и близким погибших, - заявил Кобзев.

Он принес соболезнования родственникам погибших рабочих предприятия.

Напомним, о случившемся на ангарском заводе стало известно в 6 утра. По предварительной информации специалистов, из-за загазованности систем произошел взрыв, который и привел к стремительному распространению огня. Ударную волну жители близлежащих сел и городов, в том числе Иркутск и Шелехов, приняли за землетрясение.

После этого на предприятии начался большой пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадали 5 человек, 2 рабочих погибли.

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