Шесть ледовых дорог работают в Иркутской области 16 декабря Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье с наступлением морозов открывают все больше ледовых переправ. Всего за зиму планируют введение в эксплуатацию 46-ти таких объектов (14 областного и 32 местного значения). Сегодня работают 6 из них. Накануне для автомобилистов стала доступна ледовая дорога в Чунском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В настоящее время действуют ледовые переправы в Казачинско-Ленском (3), Нижнеудинском (1), Шелеховском (1), Чунском (1) районах, - рассказали в ведомстве. - Выход и выезд на лед вне ледовых переправ запрещен!

Напомним, накануне, 15 декабря, глава МЧС России Александр Куренков вручил оранжевый берет 6-летнему мальчику из Бурятии, чью мечту побыть спасателем год назад исполнил Владимир Путин. Он написал письмо президенту во время акции "Елка желаний" в 2021 году.

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