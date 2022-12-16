Помощь семьям военных-участников СВО продолжают оказывать в Иркутске

Помощь семьям мобилизованных продолжают оказывать в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 400 семей военнослужащих-участников СВО получили поддержку от администрации Иркутска. Об этом сообщил мэр Руслан Болотов на итоговой пресс-конференции.

– Хочу подчеркнуть, что в специальной военной операции участвуют не только мобилизованные граждане. Также там выполняют свой долг добровольцы и служащие по контракту, - отметил градоначальник. - По мере возможности мы оказываем помощь семьям всех участников СВО. Это правовая, юридическая, медицинская, финансовая поддержка, содействие в трудоустройстве.

В том числе помощь в приобретении дров, организация бесплатного питания для детей - учеников 5-11 классов. Также совместно с Думой Иркутска подготовлен проект решения, согласно которому со следующего года семьи не будут платить за детские сады. Сейчас прорабатывается вопрос о льготном проезде школьников в муниципальном транспорте. Кроме того, 43 ребенка получили места в детсадах.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию, которая сложилась на территории промплощадки в Ангарске 15 декабря. Семьям пострадавших и погибших окажут помощь, а организацией похорон займется руководство предприятия. За состоянием мужчины, получившим черепно-мозговую травму, следят врачи медсанчасти № 36. Остальных работников предприятия направили на амбулаторное лечение.