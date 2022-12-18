Два человека погибли в ДТП с рефрижератором в Нижнеудинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Два человека погибли в ДТП, которое произошло на трассе «Сибирь» вечером 17 декабря. В районе города Алзамай столкнулись Toyota Corolla и «УАЗ Профи рефрижератор». Отмечается, что машины двигались во встречном направлении. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Удар был такой силы, что иномарка просто превратилась в груду металла. Выжить водителю и пассажиру «Тойоты» при таком столкновении не удалось.

- Водитель УАЗа также получил травмы и был госпитализирован, - говорят полицейские.

Из-за ДТП временно было ограничено движение на трассе в обоих направлениях. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства смертельной автоаварии, определить виновного в данной трагедии.

Напомним, что в субботу в Иркутской области также случилось ДТП с маршрутным микроавтобусом. В тот момент в его салоне находились 16 пассажиров, двое из которых - дети (подробности).

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