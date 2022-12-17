Маршрутный микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Иркутской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

Крупное ДТП с участием маршрутки произошло в Иркутской области днем 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder направлялся по Александровскому тракту, что находится в 11 километрах от областного центра. Мужчина не справился с управлением и допустил касательное столкновение с иномаркой Nissan X-Trail. После чего столкнулся с микроавтобусом Ford, который двигался по встречной полосе. Последний же от удара съехал с проезжей части в кювет.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

- В маршрутке находились 16 пассажиров. Двое из них – дети, - отмечает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

К счастью, обошлось без жертв. Сейчас медики осматривают всех участников ДТП на наличие травм. На месте аварии также работают инспекторы ДПС. Им предстоит установить подробные причины случившегося.

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