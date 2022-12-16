Причина крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ 16 декабря 2022: почему борт загорелся при посадке. Фото: телеканал АТВ

Причина крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ 16 декабря 2022 выясняется специалистами. Тем временем глава Бурятии Алексей Цыденов назвал предварительные версии случившегося. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Сотрудники МЧС и аэропорта «Байкал», где воздушное судно совершало посадку, тушат пожар.

Причина крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ 16 декабря 2022 выясняется

- Причины случившегося выясняются, предварительно это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку, - прокомментировал случившееся глава республики Цыденов. - Вся дополнительная информация будет представлена.

Все что осталось от вертолета. Фото: Восточное межрегиональное СУТ на транспорте СК России

Напомним, сообщение о падении вертолета поступило в экстренные службы в 15:20. На борту находились только члены экипажа, так как вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не был введен в эксплуатацию. К сожалению, все люди погибли. Информацию об этом подтвердили власти Бурятии. Семьям жертв крушения окажут материальную поддержку. Правительство выплатит по миллиону рублей близким погибших, также помощь родственникам пообещали оказать на самом предприятии.

Спасатели продолжают работать на тушении. Фото: Восточное межрегиональное СУТ на транспорте СК России

Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.

СПРАВКА КП

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) - единственный авиационный завод в России, в разное время выпускавший как самолеты, так и вертолеты. За более чем 80-летнюю историю существования завод изготовил более восьми тысяч летательных аппаратов. Завод является градообразующим предприятием для посёлков Загорск и Восточный города Улан-Удэ.

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