Эксперт прокомментировал крушение вертолета Ми-8 в Бурятии

Погибли три человека. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

16 декабря в Улан-Удэ, столице Бурятии, произошло трагическое крушение вертолета Ми-8. После столкновения с землей он загорелся, на борту был экипаж - все погибли. О причинах произошедшего высказался главный редактор журнала «Взлет» Андрей Фомин в эфире радио «Комсомольская правда», беседовал Михаил Антонов.

- Про сегодняшний случай мы говорить пока не можем, поскольку он только недавно случился, расследование только начинается. В целом же по практике, нашей и мировой, подавляющее число авиационных происшествий - это в первую очередь человеческий фактор, - заявил Фомин.

По его словам, процент авиакатастроф из-за технических проблем меньше, чем из-за ошибок человека. Однако, техника действительно могла отказать, особенно если она старая. Также специалист отметил, что так как вертолетов Ми-8 в России достаточно много, по статистике именно на них приходятся разные поломки и аварии. Однако это не значит, что Ми-8 - плохие машины.

Что касается расследования, то в комиссии будут не только сотрудники правоохранительных органов, но и представители авиазавода, на котором произвели вертолет.

- По поводу любого авиационного происшествия, будь то катастрофа с человеческими жертвами или авария без человеческих жертв, всегда назначается расследование. И в состав комиссии обязательно входит представитель разработчика вертолета. Такие расследования заканчиваются в течении года, - резюмировал эксперт.

Напомним, на борту вертолета было 3 человека, которые погибли. Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших в качестве поддержки.

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