Этнографическую выставку обновили к 240-летию краеведческого музея в Иркутске. Фото: Иркутский областной краеведческий музей им. Н.Н. Муравьева-Амурского

В Иркутском областном краеведческом музее открыли новую этнографическую выставку «Мир за порогом». Экспозицию обустроили к 240-летию культурного учреждения. Специально для этого музейщики использовали для ее оформления нестандартные приемы. Оценить их труды иркутяне могут на втором этаже отдела истории. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе музея.

- Предлагаем посетителям посмотреть на этнографическую коллекцию под другим углом – погрузиться в мировоззрение коренных народов, - говорят организаторы. - Познакомиться с артефактами из их жизни – как ритуальными, так и на первый взгляд бытовыми предметами, которые в определенном контексте могли приобретать сакральный смысл.

В стенах музея сибиряки могут увидеть приданое якутской невесты, бурятское свадебное стрелохранилище, эвенкийскую маску шамана, кисет для хранения табака из лебединых лап и многое другое. Всего на вернисаже представлено более ста экспонатов. Они собирались исследователями в течение ста лет - с конца 19 до конца 20 века, а к открытию выставки их достали из хранилищ. Теперь их может рассмотреть каждый.

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