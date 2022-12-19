Шесть человек погибли и девять пострадали в пожарах с 12 по 18 декабря в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За неделю, с 12 по 18 декабря, в Иркутской области произошло 105 пожаров. По информации регионального МЧС, в них шесть человек погибли и девять пострадали.

- В жилом секторе произошло 77 пожаров. Большинство из них - 41 - случились в надворных постройках. Частные дома горели 21 раз, многоквартирные - 11. Четыре пожара случились на дачах, - сообщили в МЧС Иркутской области.

Причиной 53 пожаров стала неисправность или неправильное использование электроприборов. В 23 случаях - неосторожное обращение с огнем. 24 раза к ЧП привело нарушение правил при топке печей.

Спасатели постоянно проводят рейды и профилактические беседы с жителями региона. На прошлой неделе более активно эта работа проходила в Братском, Казачинско-Ленском, Куйтунском районах, а также в Тулуне, Иркутске, Зиме и Саянске.

За семь дней сотрудники МЧС обошли 42150 частных дворов и провели 1057 рейдов. Особое внимание уделяется многодетным и неблагополучным семьям.