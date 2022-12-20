17 свиней, кроликов и гусей погибли при пожаре на частном подворье в Тулунском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

17 свиней, кроликов и гусей погибло во время пожара на частном подворье в деревне Ангуй Тулунского района. Это произошло накануне, 19 декабря. Сгорели амбар, стайка и сеновал, но дом и баню, к счастью, спасателям от пламени удалось уберечь. Дознаватели МЧС России установили, что причиной случившегося стал поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За прошедшие сутки зарегистрировано два поджога, семь возгораний произошло из-за короткого замыкания, два - по причине неосторожного обращения с огнем, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Еще одно происшествие накануне было зарегистрировано на улице Розы Люксембург в Бодайбо. Из-за замыкания электрического водонагревателя загорелась ванная в одной из квартир пятиэтажки. Дым в подъезде заметили соседи. Шесть человек эвакуировали пожарные. Открытый огонь потушили в течение 15 минут.

Напомним, суд поставил точку в шокирующей истории из Забайкальского края. Оглашен приговор опекунше, по чьей вине в муках погибла трехлетняя девочка. Ребенок при мытье в бане получил 60% ожогов тела, но приемная мать не стала обращаться в больницу. Женщина наблюдала за тем, как ребенок страдает и лишь спустя сутки позвонила медикам. Но оказалось слишком поздно.