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НовостиОбщество21 декабря 2022 3:15

Стало известно о повышении стоимости проезда по маршруту № 65 в Иркутске

Стоимость проезда по маршруту № 65 повысится в Иркутске с 19 января
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Стало известно о повышении стоимости проезда по маршруту № 65 в Иркутске

Стало известно о повышении стоимости проезда по маршруту № 65 в Иркутске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Иркутска предупреждают об очередном изменении тарифов в общественном транспорте. Цена проезда увеличится по муниципальному маршруту № 65 «7 мкр. Н.Ленино – Ц.Рынок». Об этом перевозчик уведомил администрацию областного центра, сообщают на официальном сайте мэрии.

- С19 января 2023 года стоимость поездки составит 30 рублей до 20.00 и 35 рублей после 20.00, - говорится в сообщении.

Напомним, повышение стоимости проезда в автобусах ранее объявили сразу по шести маршрутам. Дороже станет уехать в микрорайоны Жилкино, Ново-Ленино, Ершовский и Зеленый. Частные перевозчики оповестили, что тарифы изменятся после Нового года.

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