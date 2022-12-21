Стало известно о повышении стоимости проезда по маршруту № 65 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Иркутска предупреждают об очередном изменении тарифов в общественном транспорте. Цена проезда увеличится по муниципальному маршруту № 65 «7 мкр. Н.Ленино – Ц.Рынок». Об этом перевозчик уведомил администрацию областного центра, сообщают на официальном сайте мэрии.

- С19 января 2023 года стоимость поездки составит 30 рублей до 20.00 и 35 рублей после 20.00, - говорится в сообщении.

Напомним, повышение стоимости проезда в автобусах ранее объявили сразу по шести маршрутам. Дороже станет уехать в микрорайоны Жилкино, Ново-Ленино, Ершовский и Зеленый. Частные перевозчики оповестили, что тарифы изменятся после Нового года.

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