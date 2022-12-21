148 случаев коронавируса выявили в Иркутской области в минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

148 случаев коронавируса выявили в Приангарье специалисты в минувшие сутки. По данным на 21 декабря в регионе за все время зарегистрировано 356 432 случаев инфицирования. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зафиксировано 8842 (+1) летальных случая, - отмечают в ведомстве. - 908 (0) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Справились с коварной болезнью 351 058 зараженных жителей Иркутской области.

Чтобы снизить риски заражения вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь, призывают врачи сибиряков. Также необходимо использовать защитные маски в общественных места, особенно это касается автобусов, трамваев, троллейбусов и другого транспорта с большим количеством пассажиров. Не забывайте чаще мыть руки и поддерживать их чистоту с помощью санитайзеров.

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