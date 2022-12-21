Дорогу Киренск - Казачинское длиной 132 километра привели в нормативное состояние Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области находится с рабочим визитом на севере региона. Он проверил состояние отремонтированной дороги Киренск - Казачинское протяженностью 132 километра. Работы стартовали еще в 2017 году. Новый участок возвели на месте 16-километрового грунтового разрыва. На эти цели в общем было выделено 652 миллиона рублей.

- Мы проехали всю дорогу со скоростью 65 километров в час. Для трассы с переходным типом покрытия, расположенной в тайге, это прекрасная скорость, - отметил Игорь Кобзев. - Здесь ходят машины местных жителей и техника для обслуживания газовых месторождений и строительства газопровода. Раньше дорога не выдерживала нагрузки и быстро разрушалась. Дорожники учли особенные требования и построили трассу с крепким основанием.

Напомним, синоптики рассказали, позволит ли погода в Иркутске на январь 2023 года почаще выбираться на свежий воздух. По предварительному прогнозу, нас ждет температура ниже обычной на 1-2 градуса, при этом аномалий не ожидается, ведь мы живем в Сибири и у нас суровые зимы. Особенно холодной будет вторая половина месяца.