Предварительно погодных аномалий не ожидается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Январские морозы известны своей суровостью. Особенно в Сибири. А так хочется провести праздничные каникулы и выходные на свежем воздухе, покататься на лыжах или на коньках! Синоптики рассказали, позволит ли погода в Иркутске на январь 2023 года почаще выбираться на свежий воздух. По предварительному прогнозу, нас ждет температура ниже обычной на 1-2 градуса.

Погода в Иркутске на январь 2023 года

- Предварительно погодных аномалий не ожидается, - сообщила «КП»-Иркутск начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Хоть температура января и будет на несколько градусов ниже - это в пределах разумного. Ведь мы живем в Сибири и нас суровые зимы. Особенно холодной будет вторая половина месяца.

А теперь подробнее о том, какой будет погода в Иркутске на январь 2023. Среднемесячная температура января составит -18…-25. Поэтому успевайте наслаждаться относительно теплыми деньками в первую половину месяца, особенно ближе к 10 января, когда потеплеет до -10…-15 днем. Отличное время для катания на коньках, лыжах и санках!

Ну а после каникул доставайте все самые теплые вещи. Ведь во второй половине января, как обычно, грянут крещенские морозы. Днем похолодает до -23…-28 градусов, ночью до -35…-40.

Как ни странно, но вот жителей северных и верхнеленских районов в январе ожидает потепление на 1-2 градуса относительно средних многолетних значений. Среднемесячная температура составит -24…-30. Как и в Иркутске, похолодает ближе к концу месяца: до -42…-47 градусов ночью и до -35…-40 днем.

Но многих интересует не только погода в Иркутске на январь 2023, но и на Байкале. Ведь хочется вырваться туда на каникулах и в выходные.

- На озере средняя месячная температура воздуха ожидается -15…-20, что близко к средним многолетним значениям, - говорится на сайте Иркутского гидрометцентра. - Температура ночью -16…-21, днем -5…-10, в третьей декаде ожидается понижение ночью до -28…-33, днем до -20…-25.

А еще синоптики рассказали, что январь выдастся снежным для всех уголков Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Иркутске на Новый год 2023: ждать ли мороз, метели и ветер (подробнее)

Как женить на себе мужа дважды: сибирячка нашла, потеряла и вновь обрела любовь под Новый год (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73