Столбик термометра днем 31 декабря покажет всего -12, а в заветную ночь -14. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Каждый празднует Новый год по-своему - кто дома, за столом с оливье и «Иронией судьбы» по телевизору, кто едет в центр города, погулять возле главной елки, кто отправляется на горки и катки… Поэтому заранее хочется узнать, какой будет погода в Иркутске на Новый год 2023, стоит ли планировать активный отдых на свежем воздухе или лучше устроить вечеринку, не выходя на улицу?
Итак, ожидается, что днем 31 декабря небесная канцелярия позволит иркутянам с комфортом закончить праздничные хлопоты: столбик термометра покажет всего -12, а в заветную ночь -14. Вполне подходящая погода для запуска салютов и катания на санках. Но все равно, одевайтесь теплее, так как подует ветерок. Вероятность осадков составит 50%, то есть снежок может припорошить. Погода порадует иркутян и 1 января. Так, днем на улице ожидается -13 градусов, облачность и слабый ветер, а ночью температура понизится на один градус.
Однако пока это предварительные данные. Окончательный прогноз погоды в Иркутске на Новый год 2023 синоптики озвучат ближе к концу декабря.
А теперь о том, какая погода ждет жителей Приангарья в январе.
- Первая половина января порадует теплом до -10…-15 днем, а ночью -16…-21, - рассказывает начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Морозы же стоит ожидать только во вторую половину января.
Теплые январские каникулы - это значит, что будет больше поводов выйти на улицу и насладиться всеми зимними радостями – лыжами, горками и коньками, а еще, конечно же, выбраться на природу, съездить на Байкал.
Вот такая ожидается погода в Иркутске на Новый год 2023 и январь.
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