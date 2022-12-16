Столбик термометра днем 31 декабря покажет всего -12, а в заветную ночь -14. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Каждый празднует Новый год по-своему - кто дома, за столом с оливье и «Иронией судьбы» по телевизору, кто едет в центр города, погулять возле главной елки, кто отправляется на горки и катки… Поэтому заранее хочется узнать, какой будет погода в Иркутске на Новый год 2023, стоит ли планировать активный отдых на свежем воздухе или лучше устроить вечеринку, не выходя на улицу?

Погода в Иркутске на Новый год 2023

Итак, ожидается, что днем 31 декабря небесная канцелярия позволит иркутянам с комфортом закончить праздничные хлопоты: столбик термометра покажет всего -12, а в заветную ночь -14. Вполне подходящая погода для запуска салютов и катания на санках. Но все равно, одевайтесь теплее, так как подует ветерок. Вероятность осадков составит 50%, то есть снежок может припорошить. Погода порадует иркутян и 1 января. Так, днем на улице ожидается -13 градусов, облачность и слабый ветер, а ночью температура понизится на один градус.

Однако пока это предварительные данные. Окончательный прогноз погоды в Иркутске на Новый год 2023 синоптики озвучат ближе к концу декабря.

А теперь о том, какая погода ждет жителей Приангарья в январе.

- Первая половина января порадует теплом до -10…-15 днем, а ночью -16…-21, - рассказывает начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Морозы же стоит ожидать только во вторую половину января.

Теплые январские каникулы - это значит, что будет больше поводов выйти на улицу и насладиться всеми зимними радостями – лыжами, горками и коньками, а еще, конечно же, выбраться на природу, съездить на Байкал.

Вот такая ожидается погода в Иркутске на Новый год 2023 и январь.

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