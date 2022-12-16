Резиденция Деда Мороза в Иркутске торжественно откроется 17 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый год уже стоит на пороге. Это значит, что пришла пора рассказывать о своих заветных желаниях зимнему волшебнику, чтобы тот помог им стать реальностью. В Иркутске Дед Мороз принимает детишек в самом центре города, в сквере Кирова. Резиденцию торжественно откроют в эту субботу, 17 декабря. В 15:00 ребят и их родителей приглашают принять участие в развлекательной программе в честь этого события. Об этом сообщают в пресс-службе администрации столицы Приангарья.

- В выходные и праздничные дни резиденция будет работать в очном формате,- отмечают в мэрии. - В будни общение с Дедом Морозом и Снегурочкой доступно по видеосвязи в Телеграме: @Dedmoroz38.

Увидеться с кудесником и его внучкой можно абсолютно бесплатно.

Напомним, накануне, 15 декабря, глава МЧС России Александр Куренков вручил оранжевый берет 6-летнему мальчику из Бурятии, чью мечту побыть спасателем год назад исполнил Владимир Путин. Он написал письмо президенту во время акции "Елка желаний" в 2021 году.

Расписание работы резиденции Деда Мороза в Иркутске:

18 декабря, 24 декабря, 25 декабря – офлайн с 13:00 до 20:00, перерыв с 16:00 до 17:00;

с 19 декабря по 31 декабря 2022 года (включительно) – онлайн с 13:00 до 20:00, перерыв с 16:00 до 17:00;

с 1 января по 7 января 2023 года (включительно) – офлайн с 13:00 до 20:00, перерыв с 16:00 до 17:00.

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