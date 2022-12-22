Главную елку Октябрьского округа откроют 24 декабря Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на площади бульвара Постышева в сквере Студенческий установили главную елку Октябрьского округа. Торжественное открытие и новогодняя программа для детей «Новый год отметим вместе: танцем, юмором и песней!» состоится 24 декабря в 16.00. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- 24 декабря праздники запланированы в 11.00 на улицах Сибирская, 21а и 4-я Советская, 28-30; в 13.00 – на улицах Седова, 67 и Вилюйская, 99; в 14.00 – на проспекте Маршала Жукова, 11 и улице Тувинская, 18; в 15.00 – на Дальневосточной, 29/5 и Седова 65а/2; 16.00 – на улице Карла Либкнехта, 206; в 17.00 – на территории городка ИВАТУ – улица Советская, 176, корпус 202, - рассказали в мэрии.

Также мероприятия будут организовывать ежедневно с 25 по 28 декабря. Ознакомится с подробным расписанием можно ЗДЕСЬ. Также всю зиму ребят и х родителей приглашают на хоккейные корты.

Напомним, в Иркутской области закончили расследование резонансного дела сибиряка, который отличился изощренностью и жестокостью в своих преступлениях. Житель региона сколотил группу, в которую вошел его 17-летний племянник и сестра, чтобы заниматься поджогами домов и машин своих неприятелей. Когда-то он занимался бизнесом и решил, что таким образом справится с конкурентами и обидчиками. Одним из преступлений на его счету стало покушение на убийство 6-летней девочки.