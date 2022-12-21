Брат и сестра, которые подожгли 6-летнюю девочку в салоне «Мазды» в Иркутске, ответят перед судом

К счастью, девочка сумела выбраться из пылающего автомобиля. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о покушении на убийство 6-летней девочки.

Как ранее сообщала «КП-Иркутск», ЧП произошло 7 сентября 2021 года. Утром иркутянка с двумя детьми приехала в частный детский сад в поселке Марково. Женщина вместе с сыном вошла в здание, а шестилетнюю дочку оставила дожидаться ее в салоне автомобиля. В этот момент, как видно на камерах видеонаблюдения, к иномарке подъехал серый «Ниссан Кашкай», из которого вышел мужчина.

- Он облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную «Мазду 6», в салоне которой находилась 6-летняя девочка. После поджег транспортное средство и скрылся, - сообщали в СУ СК России по Иркутской области.

К счастью, девочка сумела выбраться из пылающего автомобиля. В этот момент к ней на помощь уже спешила мама. Женщина сама потушила пламя, а чуть позже вызвала полицию. Вскоре удалось определить личности поджигателей. Ими оказались брат и сестра из Иркутска. Их объявили в федеральный розыск.

Зачем они пытались убить ребенка?! Из-за конфликта мужчины с ее мамой. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Зачем они пытались убить ребенка?! Из-за конфликта мужчины с ее мамой.

- Он неоднократно угрожал женщине уничтожить ее имущество и сжечь ее родных, - говорится в сообщении силовых ведомств.

Оказывается, он пытался навредить не только ей. Да еще и впутал в свои грязные дела своего 17-летнего племянника. Обещал вознаграждение.

- С июня по август 2021 года они подожгли несколько автомобилей, дачных домов, а также баню и ангар с катером, принадлежащих его знакомым и бизнес-партнерам, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

А когда мужчина ходил поджигать «Мазду», он взял с собой сестру, при этом ничего ей не объяснив. Чудо, что та малышка спаслась…

На скамье подсудимых окажутся все трое родственников. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Чтобы расследовать это уголовное дело, следователям пришлось провести 40 различных экспертиз и допросить свыше 100 свидетелей. Уголовное дело направлено в Иркутский районный суд. На скамье подсудимых окажутся все трое родственников. Статьи, по которым их будут судить, в зависимости от вины каждого - покушение на убийство ребенка, вымогательство, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В целом из-за них пострадали 12 человек, общий ущерб - более 22 миллионов рублей.

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